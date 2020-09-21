شاهد.. حديقة أمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 5 ساعات

في ظل توجه بعض دول العالم للتعايش مع فيروس كورونا ، من خلال إعادة بعض الأنشطة وفتح الحدائق والمتنزهات وسط اجراءات احترازية ، لجأت حديقة عامة بأمريكا لطريقة ذكية لمواجهة تفشي الفيروس .

بدأت حديقة ”هيرشي بارك“ الأمريكية (Hersheypark)، مؤخراً، استخدام الذكاء الاصطناعي كنظام فحص أمني، دون الحاجة للمس الزوار، كجزء من تدابير السلامة في مدينة الملاهي استجابةً لمتطلبات تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وبحسب موقع ”blooloop“، فإنه تم توفير ماسحات ضوئية تسمى (Evolv Express) تنتجها شركة (Evolv Technology)، تم اختبارها أيضا في حديقة ”ديزني سبرينغز“ في عالم ”والت ديزني“.

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وتستخدم ماسحات (Evolv Express) برامج الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار القوية لفحص ما يصل إلى 3600 شخص في الساعة، أسرع 10 مرات من الطرق العادية القديمة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن المعادن، التي يتم استخدامها للكشف عن الأسلحة.

يسمح النظام لحديقة ”هيرشي بارك“ بتنظيم أمور التباعد الاجتماعي عند نقاط التفتيش الأمنية، مع تقليل التفاعلات بين الأشخاص، حيث لا يحتاج مرتادو الحديقة إلى التوقف أو إفراغ الجيوب أو إزالة الأكياس، وبالتالي التخفيف من الطوابير الطويلة عند المداخل.