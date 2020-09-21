بإعلان مثير..سامسونغ تكشف عن سلسلة هواتف Galaxy F‏

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2020 12:17 مساءً

اقتربت شركة سامسونغ من طرح الإصدار الجديد للهواتف الذكية من عائلة Galaxy F الجديدة، وهو ما يؤكده مقطع الفيديو للإعلان عن الهاتف الذي نشرته شركة سامسونغ الهند على حسابها عبر موقع التواصل العالمي تويتر.

وقالت الشركة ”بالتأكيد سيترك #GalaxyF الجديد بصمته“، كما من المتوقع أن يكشف العملاق الكوري الجنوبي عن معلومات أكثر تفصيلاً في المستقبل القريب.

من المعروف أن أحد الهواتف التي ستكون بداية السلسلة، هو طراز Galaxy F41، الذي يحمل الاسم الرمزي SM-F415F، حيث كانت مصادر قد نشرت معلومات مفصلة عن مواصفات هذا الجهاز.

وبحسب ما تم تداوله في السابق، سيأتي الهاتف الذكي بشاشة سوبر أموليد قياس 6.4 بوصة وبتصميم Infinity-U بدقة عرض 2340 × 1080 بكسل أو جودة Full HD بلس.

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ويتميز أيضا بوجود كاميرا سيلفي 32 ميغابكسل في نوتش شاشة صغير، ومن المفترض أن تجمع الكاميرا الخلفية الثلاثية بين مستشعر 64 ميغابكسل ووحدة بصريات بزاوية عريضة ووحدة ماكرو.

سيكون معالجه من نوع Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 غيغابايت LPDDR4x، وذاكرة تخزين بحجمي 64 أو 128 غيغابايت (بالإضافة إلى بطاقة microSD).

أضف إلى ذلك، سيتوفر بهاتف Galaxy F41 باكورة السلسلة الأحدث من سامسونغ تقنيات Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5، وجهاز الاستقبال الملاحي بالأقمار الصناعية غلوناس/ جي بي اس، ومنفذ USB من النوع C.

وأوضحت التقارير أن الهاتف مزود بماسح ضوئي لبصمة الإصبع الخلفي، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم. وبطارية قابلة للشحن بسعة 6000 مللي أمبير، ونظام التشغيل اندرويد 10 مع إضافة واجهة One UI.

من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي لهاتفGalaxy F41 في الأيام الأخيرة من شهر أيلول سبتمبر أو في الأيام الأولى من شهر تشرين الأول أكتوبر.