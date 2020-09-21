بدلة ذكية “لاسلكية” للرياضيين تعمل بإشارات من الهاتف الذكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 6 ساعات

تمكن باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) ، من تطوير بدلة ذكية لاسلكية للرياضيين تعمل بإشارات كهرومغناطيسية من الهاتف الذكي.

البدلة الخالية من البطاريات خفيفة الوزن ويمكن استخدامها في الهواء الطلق؛ ما يجعل من الممكن تتبع الأداء الرياضي باستخدام البيانات الفسيولوجية في الوقت الفعلي من أجهزة استشعار متعددة.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن الفريق من معهد (NUS) للابتكار الصحي والتكنولوجيا استغرق نحو عامين لتطوير البدلة.

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وأثبت الفريق، في دراسة سابقة، أنه من الممكن نقل إشارات اتصال المجال القريب للهاتف الذكي إلى مواقع مختلفة من الجسم باستخدام أنماط استقرائية مصممة خصيصا.

صمم الفريق نمطا من الخيوط الشبيهة بالويب على البدلة لنقل هذه الإشارات من هاتف ذكي قريب إلى أجهزة استشعار على الجسم من مسافة تصل إلى متر واحد؛ ما يوفر اتصالا بالطاقة والبيانات.

وتعمل البدلة مع 6 أجهزة استشعارية متصلة مع هاتف ذكي قريب، إذ يمكنها تتبع الأداء الرياضي للرياضيين وبياناتهم الفسيولوجية في الوقت الحقيقي.

ويمكن للبدلة جَمع بيانات حول وضعية العمود الفقري وطريقة وسرعة المشي ودرجة حرارة الجسم، أثناء أداء التمارين، إذ يتم عرض بيانات أجهزة الاستشعار على شاشة الهاتف.

وتتضمن التطبيقات المحتملة الأخرى للبدلة الذكية إمكانية استخدامها في التشخيص السريري لاضطرابات العمود الفقري، والمراقبة الصحية على مدار الساعة“.

