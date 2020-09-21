تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن هواتف Narzo 20A وNarzo 20 وأيضاً Narzo 20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme في الحدث الذي انطلق اليوم عن هواتف Narzo 20A وNarzo 20 وأيضاً Narzo 20 Pro، على أن تنطلق الإصدارات الجديدة للبيع بدءاً من 25 من سبتمبر.

هاتف Realme Narzo 20A

يتميز هاتف Narzo 20A بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 665.

أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Narzo 20A بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/1.8، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات B&W في المستشعر الأول، وعدسات Retro في المستشعر الثاني مع دعم المستخدم بفلاتر لتصوير Portrait.

ويضم Narzo 20A بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB، كما يأتي الهاتف بفتحة لاثنان من شرائح SIM وبطاقة micro SD.

كما يتوفر هاتف Realme Narzo 20A باثنان من الألوان هم الأزرق والفضي، وينطلق بنموذجين حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، بينما يتميز النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، على أن يتوفر في 30 من سبتمبر بسعر 115 دولار.

هاتف Realme Narzo 20

يتميز هاتف Narzo 20 بحجم شاشة 6.5 إنش بجودة عرض HD، ونتوء القطرة الذي يأتي بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بكيسل، مع أبعاد 20:9، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وتضم وحدة الكاميرة المربعة في الجهة الخلفية من الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفلاش LED.

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كما يدعم هاتف Narzo 20 ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

ويتوفر هاتف Narzo 20 بألوان تعرف بالفضي Glory، والأزرق Victory، على أن يأتي النموذج الأول من الهاتف بسعر 145 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 155 دولار، ويتوفر في 28 من سبتمبر.

هاتف Realme Narzo 20 Pro

يتميز هاتف Narzo 20 Pro بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ويدعم هذا الإصدار معدل تحديث 90Hz، كما يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل وتأتي في الجانب الأيسر.

كما يدعم هاتف Narzo 20 Pro رقاقة معالج Helio G95 مع تقنية الشحن السريع 65W SuperDart، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وتأتي إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Narzo 20 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر B&W بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر macro combo بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED.

أيضاً يضم هاتف Narzo 20 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh، وينطلق الهاتف باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود بسعر 205 دولار للنموذج الرئيسي، وسعر 230 دولار للنموذج الأعلى.

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