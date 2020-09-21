تكنولوجيا: هاتف Realme C17 ينطلق رسمياً بمعدل تحديث 90Hz وكاميرة رباعية وسعر 190 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme C17 الذي ينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع معدل تحديث 90Hz، وسعر 190 دولار.

يتميز هاتف Realme C17 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية.

كما يضم هاتف Realme C17 معالج Snapdragon 460 ثماني الأنوية بسرعة 1.8GHz وبدقة تصنيع 11 نانومتر، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز هاتف Realme C17 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر B&W أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف Realme C17 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأخضر الفاتح، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للبيع على شبكة الإنترنت في 22 من سبتمبر بسعر 190 دولار أو 160 يورو.

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