تكنولوجيا: مشكلات تواجه مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra 5G وبعض الإصدارات المميزة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra 5G وبعض الإصدارات المميزة من سامسونج مشكلة تؤدي إلى إختفاء الرمز الذي يوضح عمر شحن البطارية من الشاشة.

أكد تقرير جاء عبر موقع SamMobile مؤخراً على وجود بعض المشاكل في إصدارات سامسونج المميزة من الهواتف الذكية التي أطلقت عام 2019 وفي 2020، نظراً لإختفاء الرمز الخاص بالبطارية من الشاشة.

ولقد رصدت هذه المشكلة بشكل خاص لدى مستخدمي هواتف Galaxy S10، و Galaxy S20، إلى جانب مستخدمي هواتف Galaxy Note 10، و Galaxy Note 20.

كما يشير التقرير إلى أن هذه الإصدارات تواجه اثنان من المشكلات الرئيسية وهي إختفاء رمز البطارية، بينما تظهر المشكلة الأخرى عند وصول مستوى الشحن من 1 إلى 5%، حيث رصد إسنتفاذ سريع جداً لشحن البطارية عند هذا المستوى.

Advertisements

ولقد أكد أحد المستخدمين على Reddit، على أن رمز البطارية يختفي بشكل سريع عند وصول مستوى الشحن إلى 15%، حيث رصدت هذه المشكلة في هاتف s20 Ultra، كما يمكن أن يتحول الشحن بشكل سريع إلى نسبة 6% ومن ثم يتم إغلاق الهاتف نتيجة لنفاذ الشحن بشكل كامل.

من جانب أخر أشار أحد مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra 5G إلى أن الحل الأمثل لتفادي هذه المشكلة عن طريق تفادي إتخفاض الشحن إلى الحد الأدنى من الشحن.

يذكر أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Ultra 5G مع شاحن بقدرة 25W بتقنية الشحن السريع، كما يدعم تقنية الشحن Super Fast Charging 2.0 بقدرة 45W.

المصدر

اعلان





