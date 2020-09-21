شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب قد تجعلك ترغب فى شراء iPhone 11 بدلاً من انتظار إطلاق iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تخطط لشراء هاتف أيفون جديد وتنتظر أبل لإطلاق iPhone 12 "بسعر معقول"، فقد يكون من الأفضل اختيار iPhone 11 بدلاً من ذلك، هذا لأن التقارير تشير إلى أن iPhone 12 القادم سيكون أغلى بكثير من iPhone 11، لذلك، إذا كنت قد خصصت أموالًا لشراء أحدث أيفون، فقد يكون خيارًا جيدًا أن تختار iPhone 11 إذا كنت تستخدم ميزانية ضيقة.

كما أن أبل لن تقوم بتضمين محول الشحن وسماعات الأذن داخل صندوق iPhone 12، أما بالنسبة للسعر المبدئى لـ iPhone 12، فقد يصل إلى 749 دولارًا أمريكيًا بدون ضريبة، وفى الولايات المتحدة، يتم بيع iPhone 11 بحوالى 764 دولارًا أمريكيًا بعد الضريبة.

وتشير التقارير أيضًا إلى أنه على الرغم من استبعاد أبل للشاحن وسماعات الأذن، فإن تكلفة تصنيع iPhone 12 من أبل تزيد عن 50 دولارًا بسبب دعم 5G وشاشة OLED، ولذلك، إذا كنت تخطط لشراء iPhone 12 بعد الإطلاق، فقد تضطر إلى إنفاق مزيد عن الأموال، حتى إذا قررت شركة أبل تسعير iPhone 12 أقرب إلى السعر الحالى لـ iPhone 11 لتعزيز الطلب الأولى.

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وفى الوقت نفسه، يدعى تقرير جديد ظهر على موقع Fast Company على الإنترنت أنه على الرغم من أن جميع طرازات iPhone 2020 ستدعم 5G، فإن الطراز الأفضل فقط هو الذى سيدعم أسرع معيار 5G.

ووفقًا للتقرير، "ستدعم جميع الهواتف فى خط iPhone 12 الجديد الأبطأ ولكن الأكثر شيوعًا من نوع Sub-6 من خدمة 5G، ولكن فقط فى أكبر وأحدث هاتف فى الخط، ومن المحتمل أن يكون الجهاز بشاشة 6.5 بوصة ويسمى iPhone Pro Max، وسيدعم أيضًا موجة المليمتر 5G. "