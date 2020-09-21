شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تستعد لإطلاقها الأول من الأراضى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه أثناء التمرين، تم طرح معزز Rocket Lab Electron، ورفعه رأسيًا مع تغذيته بالوقود.

وأجرى مديرو البعثة عدًا تنازليًا محاكاة على طول الطريق حتى الصفر، للتحقق من أن جميع الإجراءات ستعمل كما هو مخطط لها في يوم الإطلاق.

قال ممثلو الشركة في بيان: "مع اكتمال هذا الإنجاز الرئيسي، أصبحت مركبة إطلاق Electron وفريق الإطلاق وأنظمة منصات LC-2 جاهزة الآن لإطلاق Rocket Lab الأول من الأراضي الأمريكية".

لكن لا يزال هناك مربع رئيسي واحد لوضع علامة عليه، وهو أنه يجب أن تنتهي ناسا من اعتماد نظام إنهاء الرحلة المستقل الخاص بـ Rocket Lab، والذي تم تصميمه لإنهاء المهمة تلقائيًا إذا حدث خطأ ما أثناء الإطلاق.

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ولن يتم تحديد موعد الإطلاق المستهدف حتى يتم إزالة هذه العقبة، فيما يهدف Rocket Lab إلى زيادة الوصول إلى الفضاء بشكل كبير باستخدام إلكترون الذي يبلغ ارتفاعه 57 قدمًا (17 مترًا)، والذي يوفر للأقمار الصناعية الصغيرة رحلات مخصصة إلى مدار الأرض.

ستذهب هذه الرحلات إلى أبعد من ذلك قريبًا، حيث سيستخدم Rocket Lab Electron ومركبة الأقمار الصناعية الجديدة الفوتونية لإرسال مكعبات إلى القمر من أجل ناسا العام المقبل، وتخطط الشركة لإطلاق مهمة خاصة للبحث عن الحياة إلى كوكب الزهرة في عام 2023.

كما تم تصميم LC-2 ليكون نقطة انطلاق للحمولات الحكومية الأمريكية، فالمهمة المقبلة على سبيل المثال، ستعمل على رفع قمر صناعى صغير يسمى Monolith لقوة الفضاء الأمريكية، بالشراكة مع برنامج اختبار الفضاء التابع لوزارة الدفاع وقسم الإطلاق والأهداف الصغيرة التابعة لمركز أنظمة الفضاء والصواريخ.