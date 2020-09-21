شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جدول إطلاق جميع صواريخ SpaceX من سبتمبر حتى ديسمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2020 عامًا مزدحمًا بالنسبة لإيلون ماسك، حيث أطلقت الشركة على مدار هذا العام العديد من الصواريخ الفضائية سواء لصالحها من خلال منظومة ستارلينك أو لصالح عدد من الشركات الخاصة، وفيما يلى نعرض جدول إطلاق جميع صواريخ سبيس إكس المقررة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية عام 2020 كما يلى:

شهر سبتمبر:

- 30 سبتمبر: إطلاق صاروخ فالكون 9 من كيب كانافيرال في فلوريدا لتقديم نظام GPS للقوات الجوية الأمريكية.

-وقت ما قبل نهاية سبتمبر، ستشهد مهمة Starlink 13 إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من 60 قمرا صناعيا للإنترنت في مدار من Cape Canaveral في فلوريدا على متن صاروخ Falcon 9.

أكتوبر:

- 23 أكتوبر: مهمة Crew-1 Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية ، على متنها رواد فضاء ناسا مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر والياباني Soichi Noguchi على متن صاروخ فالكون 9 (10.47 صباحًا بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

Advertisements

- تاريخ أكتوبر يحدد لاحقًا: ستشهد مهمة Starlink 14 إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من 60 قمراً صناعياً للإنترنت في مدار من كيب كانافيرال في فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9.

نوفمبر:

- 10 نوفمبر: بعثة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا و NOAA و CNES لإطلاق القمر الصناعي Sentinel 6A من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا (7.45 مساءً بتوقيت جرينتش).

- تاريخ بنوفمبر يحدد لاحقا: مهمة إعادة إمداد دراجون للشحن إلى محطة الفضاء الدولية ، انطلاقًا من كيب كانافيرال في فلوريدا.

ديسمبر:

موعد يحدد لاحقا في شهر ديسمبر: مهمة Transporter 1 rideshare تحمل عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة على متن صاروخ Falcon 9 من كيب كانافيرال، فلوريدا.