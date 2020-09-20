شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترصد العواصف الاستوائية ودخان حرائق الغابات فى صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تسببت حرائق الغابات، التي اجتاحت كاليفورنيا بشكل خاص، في حرق حوالي 4 ملايين فدان أي أكثر من 16000 كيلومتر مربع عبر 10 ولايات، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.



العواصف الاستوائية وحرائق الغابات

وعندما تم التقاط الصورة، كان هناك ستة عواصف محددة سالي قبالة ساحل الخليج، وبوليت، وريني، وتيدي وفيكي في المحيط الأطلسي، وكارينا في المحيط الهادئ.

وقالت ناسا في بيان: "بينما يتم إنشاء صور الأقمار الصناعية كل يوم، ولكن لا يزال من غير المعتاد التقاط صورة للعديد من الظواهر في صورة واحدة".

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ويمكنك أن ترى إعصار سالي يصل إلى اليابسة على ساحل الخليج بين عشية وضحاها يوم 15 سبتمبر، حيث تسبب في فيضانات شديدة، وتظهر النقاط الحمراء في الصورة المناطق في جميع أنحاء البلاد، حيث تشير درجات الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ إلى الحرائق.

كما أنه على يسار الصورة، يمكنك رؤية إعصار كارينا في المحيط الهادئ، وفي المحيط الأطلسي، على يمين الصورة، توجد عدة عواصف استوائية أخرى.

ويمكن رؤية إعصار بوليت آنذاك، على سبيل المثال، وهو يقترب من برمودا مع رياح تصل سرعتها إلى 74 ميلاً في الساعة (119 كم / ساعة)، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يضرب الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

أما في الزاوية اليمنى السفلية من الصورة، يمكنك رؤية إعصار تيدي، وهو يحوم شرق جزر ليوارد، كما تصل رياح تيدي إلى 74 ميلاً في الساعة (119 كم / ساعة).