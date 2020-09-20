شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لنقل العينات القمرية التى جمعتها إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "مرصد المستقبل الاماراتى"، يجري نقل مكونات صاروخ لونج مارش 5، الذي سيطلق المهمة، إلى مركز إطلاق الأقمار الصناعية وينتشانج، حيث يتوقع أن ينفذ إطلاق الصاروخ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.





حامل صخور القمروتستخدم الصين سفينتي الشحن الفضائيتين ذاتهما اللتين استخدمتهما لنقل أجزاء الصاروخ المستخدم في إطلاق مهمة المريخ في يوليو/تموز 2020.

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ومن المقرر أن يستكشف المسبار تشانج إي 5 المنطقة المحيطة بـالتكوين البركاني مونز رومكر شمال غرب الجانب القريب للقمر، إذ يُتوقع احتواء المنطقة على ميزات جيولوجية أحدث من العينات التي جلبت خلال بعثات أبولو التابعة لناسا.

وكان سلفه تشانج إي4، أول مسبار قمري يهبط على الجانب البعيد من القمر في يناير/كانون الأول 2019، وأمضى أيامًا قمرية عديدة في استكشاف صخور تلك المنطقة.





مهمة معقدةومن المقرر أن يقضي تشانج إي5 نصف يوم قمري فقط، أي نحو 14 يومًا أرضيًا، للهبوط وأخذ عينات من سطح القمر، ثم تنطلق المركبة من سطح القمر، لتلتقي مع وحدة خدمة البعثة، قبل عودتها إلى الأرض، حسب تقارير سبيس نيوز.