“آيفون 12” قد يفقد المنافسة أمام هواتف “أندرويد”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

في ظل التنافس الشديد بين شركات الهواتف الذكية خاصة شركة ابل التي تتميز بانتاج سلسلة هواتف ايفون ، كشفت تقارير حول سلسلة ”آيفون 12“ (iPhone 12) أنه من المتوقع ألا تمتلك معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، على الرغم من أن السلسلة تم الترويج لها على أنها من فئة الهواتف الرائدة في ”أبل“.

وأشارت أحدث التسريبات إلى أن الإصدارات الأربعة ستحتوي على شاشة 60 هرتز فقط، وهو ما إن تحقق بالفعل سيكون بمثابة صدمة لعشاق هواتف ”آيفون“، نظرا لأنه حتى الهواتف المتوسطة المدى من شركات تعتمد ”أندرويد“ قد اعتادت مؤخراً على معدلات تحديث عالية.

وبشكل عام، تسير ”أبل“ في مسارها الخاص عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، فقد استغرقت وقتا طويلاً للانتقال من شريحة أحادية إلى ثنائية النواة إلى شرائح متعددة النواة في أجهزة ”آيفون“ القديمة.

وبينما استمرت هواتف أندرويد في تطوير شاشاتها، قامت الشركة الأمريكية بتشغيلها بأمان وأجرت تغييرات صغيرة على حجم شاشة الهاتف بدلاً من إطلاق هاتف بشاشة كبيرة فجأة.

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ووصلت العديد من الهواتف العاملة بنظام ”أندرويد“ في السوق إلى معدل تحديث بلغ 120 وأحياناً 144 هيرتز، مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Note 20 Ultra و OnePlus 8.

وعلى الجانب الآخر، قد يكون سعر سلسلة ”آيفون 12“ (iPhone 12) صدمة جديدة للمترقبين، بعد أن أشارت التسريبات إلى أنه من المحتمل أن يبدأ بسعر 699 دولارا بسعة 64 جيجابايت.

لكن أحدث التقارير أشارت إلى أن تكلفة المكونات ارتفعت بمقدار 50 دولارا بفضل تضمين مودم 5G وشاشة OLED، لذا قد يأتي أرخص إصدار بسعر 749 دولارا، بحسب التقارير.

وتوقع المحللون في TrendForce أيضا ارتفاع الأسعار بين 50 و100 دولار في جميع إصدارات iPhone 12.