تكنولوجيا: مواصفات جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 اللوحي قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab Active 3 قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال الفترة القادمة.

تقدم سامسونج قريباً جهاز Galaxy Tab Active 3 اللوحي لتستبدل به إصدارها السابق Galaxy Tab Active 2 الذي انطلق خلال عام 2017، حيث يرتكز تصميم هذا الجهاز على أعلى معايير المقاومة للسقوط، أو الغبار والماء، إلى جانب مقاومة الظروف المناخية المختلفة.

ولقد أكدت التسريبات على أن جهاز Galaxy Tab Active 3 ينطلق بمعايير MIL-STD 810 العسكرية الأمريكية في المقاومة، كما يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج Exynos 9810، أيضاً تقدم سامسونج هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10.

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كما يأتي جهاز Galaxy Tab Active 3 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

أيضاً يضم الجهاز اللوحي شاشة بحجم 8 إنش ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما يدعم جهاز Galaxy Tab Active 3 بطارية بقدرة 5050 mAh.

وتقدم سامسونج جهاز Galaxy Tab Active 3 اللوحي باثنان من النماذج، حيث يدعم أحد النماذج الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، بينما يأتي النموذج الثاني بميزة دعم الإتصال بشبكات LTE أيضاً، كما تقدن سامسونج ملحق قلم S للجهاز، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز اللوحي من 500 دولار.

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