تكنولوجيا: Huami تستعد لإطلاق ساعة Amazfit GTR 2 وGTS 2 في 22 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Huami لإطلاق الإصدارات الجديدة من ساعات Amazfit GTR 2 وGTS 2 الذكية في 22 من سبتمبر، ولقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة في إعلان تشويقي على دعم الساعات الجديدة لقياس نسبة الأكسجين في الدم.
تنطلق خلال أيام الإصدارات الجديدة من ساعات Huami الذكية بترقية جديدة من خلال شاشة تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، لتكون من بين الإصدارات الأولى التي تأتي بهذه الميزة مع مستوى تسعير متوسط.
ولقد قارن الرئيس التنفيذي لشركة Huami بين ساعة ابل الذكية الجديدة Series 6 ذات التكلفة المرتفعة، والإصدارات الجديدة من ساعات GTR 2 وGTS 2 التي تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم أيضاً تتبع تنفس المستخدم أثناء النوم بنفس المستشعر.
كما تدعم ساعات GTR 2 وGTS 2 أيضاً المساعد الرقمي، وميزة تشغيل الموسيقى المحملة مسبقاً عبر Wi-Fi مباشرة من الساعة الذكية.
يذكر أن التسريبات تؤكد على أن Huami تقدم ساعات GTR 2 وGTS 2 بتصميم من مواد جديدة ومميزة عن الإصدارات السابقة، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال أيام.
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