شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج يكتشف الحوادث قبل وقوعها بأجزاء من الثانية فى سيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يحاول المبتكرون الوصول إلى سيارات ذكية بأسرع وقت ممكن، حيث تتجنب حوادث الطرق من خلال وسائل التكنولوجيا المختلفة، مثلما حصل مع فريق من الباحثين بالجامعة الفنية في مدينة ميونخ الألمانية حيث ابتكروا برنامجها إلكترونيا هدفه ضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطرق، بمحاولة تجنب وقوع الحوادث عبر التنبؤ بالأحداث التي قد تطرأ خلال أجزاء من الثانية.



سيارات ذاتية القيادة

ويقول الباحث ماتياس ألتهوف أستاذ الأنظمة السيبرانية بالجامعة الفنية في ميونخ في تقرير نشره موقع "ساينس ديلي " إن وقوع أحداث مثل الاقتراب من مفترق طرق أو دخول سيارة أخرى بشكل مفاجئ من طريق جانبي، أو عبور أحد المشاة أمام السيارة، تمثل كلها تحديات هائلة بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي يتم التحكم فيها بواسطة أنظمة كمبيوتر".

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وأضاف أن الغرض النهائي من هذا البرنامج هو التأكد من أن السيارات ذاتية القيادة لا تتسبب في وقوع حوادث، ويستطيع البرنامج الجديد تحليل الأحداث والتنبؤ بالمستجدات أثناء حركة السيارة،

كما أضاف التقرير بأن وحدات استشعار داخل السيارة تكون متصلة بالبرنامج الذي يقوم بعملية تحليل على مدار الثانية، فيستطيع البرنامج التنبؤ بتحركات جميع العناصر المحيطة بالسيارة، بشرط أن تلتزم هذه العناصر بالتعليمات المرورية.

كما أكد التقرير أن إمكانيات البرنامج الجديد تصل إلى التنبؤ بالمستقبل لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ست ثواني، وبناء على هذه التنبؤات المستقبلية، تستطيع المنظومة تحديد سلسلة من الخيارات التي يمكن أن تقوم بها السيارة أثناء الحركة، وفي نفس الوقت تقوم بوضع تصور للمناورات الطارئة التي يمكن أن تقوم بها السيارة للابتعاد عن طريق الخطر سواء عن طريق زيادة السرعة أو استخدام الفرامل بإيقاف السيارة.