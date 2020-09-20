تكنولوجيا: WeChat و TikTok يشهدان ارتفاعًا فى معدلات الدوانلود بأمريكا قبل تفعيل الحظر

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ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أظهرت البيانات الأولية أيضا من منصة التحليلات Sensor Tower، أن شركة WeChat ومقرها الصين سجلت 10 آلاف عملية تثبيت في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، بزيادة قدرها 150% عن يوم الخميس وزيادة 233 % على أساس أسبوعي، وهذا هو أكبر عدد من عمليات تثبيت WeChat في الولايات المتحدة في يوم واحد منذ 7 أكتوبر 2019.
وأجرت شركة ByteDance ومقرها بكين، الشركة الأم لـ TikTok، محادثات مع الشركات الأمريكية على مدار الأسابيع العديدة الماضية في محاولة لإنشاء شركة جديدة "TikTok Global" لتهدئة المخاوف بشأن أمن البيانات من إدارة ترامب.
وتعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لـ TikTok خارج الصين بعد حظر في الهند، كما يقول Sensor Tower، بمتوسط 7.6 مليون عملية تثبيت شهريًا من App Store و Google Play هذا العام وحده.
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