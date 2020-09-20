شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WeChat و TikTok يشهدان ارتفاعًا فى معدلات الدوانلود بأمريكا قبل تفعيل الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل تطبيق المراسلة WeChat أكبر عدد تنزيلات قبل يوم واحد من تنفيذ الحظر في الولايات المتحدة، وذلك منذ ما يقرب من عامين، كما شهدت منصة الفيديو TikTok - التي تواجه أيضًا حظرًا أمريكيًا - زيادة في التنزيلات، حيث أضافت 247000 عملية تثبيت جديدة بزيادة قدرها 12% مقارنة بيوم الخميس الماضى، وذلك قبل حظر التنزيلات الجديدة من وزارة التجارة الأمريكية المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اليوم، والذى تم تأجيله إلى يوم 27 سبتمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أظهرت البيانات الأولية أيضا من منصة التحليلات Sensor Tower، أن شركة WeChat ومقرها الصين سجلت 10 آلاف عملية تثبيت في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، بزيادة قدرها 150% عن يوم الخميس وزيادة 233 % على أساس أسبوعي، وهذا هو أكبر عدد من عمليات تثبيت WeChat في الولايات المتحدة في يوم واحد منذ 7 أكتوبر 2019.

وأجرت شركة ByteDance ومقرها بكين، الشركة الأم لـ TikTok، محادثات مع الشركات الأمريكية على مدار الأسابيع العديدة الماضية في محاولة لإنشاء شركة جديدة "TikTok Global" لتهدئة المخاوف بشأن أمن البيانات من إدارة ترامب.

Advertisements

وتعد الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لـ TikTok خارج الصين بعد حظر في الهند، كما يقول Sensor Tower، بمتوسط 7.6 مليون عملية تثبيت شهريًا من App Store و Google Play هذا العام وحده.