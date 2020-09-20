شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يوافق على عرض Oracle للاستحواذ على تيك توك وتأجيل حظر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس ترامب، إنه وافق على عرض Oracle من حيث المفهوم لشراء TikTok، وعبر ترامب عن موقفه للصحفيين خارج البيت الأبيض أمس قائلا: "لقد منحت الصفقة مباركتي"، مؤكدا "لقد وافقت على الصفقة من حيث المفهوم"، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، جاءت هذه التصريحات حول الصفقة التي لم تعقد بعد، تزامنا مع ما أصدرته وزارة التجارة أول أمس، من أمر بحظر المعاملات مع كل من الشركة الأم لـ TikTok ByteDance و WeChat ، اعتبارًا من اليوم 20 سبتمبر، فلا يمكن تنزيل أي نسخة من البرنامج بعد هذا التاريخ، وكذلك سيتم توقف عمليات التطبيق لدى العملاء في 12 نوفمبر.

وقال وزير التجارة ويلبر روس أيضا في بيان، إن الحظر المفروض على TikTok الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، سيتم تأجيله لمدة أسبوع.

ولا تزال تفاصيل الصفقة في حالة تغير مستمر، مع تسمية الشركة الجديدة TikTok Global ، والتي سيكون مقرها في الولايات المتحدة وتتولى المعالجة والتخزين لجميع مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة.

وكشف ترامب، أن الشركة الجديدة سيكون مقرها الرئيسي في تكساس، وستوظف ما يصل إلى 25 ألف شخص وستساهم بخمسة مليارات دولار في التعليم الأمريكى، حيث قال "سينشئون صندوقًا ضخمًا للغاية.. هذه هي مساهمتهم التي كنت أطلبها."

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ولم يكن من الواضح كيف تعالج الصفقة الجديدة المخاوف الأمنية للرئيس، ولكن يتعين على الحكومة الصينية التوقيع على أي صفقة حتى تمضي قدمًا.

وقال متحدث باسم TikTok في تصريحات صحفية لـ"the verge"، "يسعدنا أن الاقتراح المقدم من TikTok و Oracle و Walmart سيحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل TikTok في الولايات المتحدة".