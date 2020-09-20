شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يوافق على عرض Oracle للاستحواذ على تيك توك وتأجيل حظر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير التجارة ويلبر روس أيضا في بيان، إن الحظر المفروض على TikTok الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، سيتم تأجيله لمدة أسبوع.
ولا تزال تفاصيل الصفقة في حالة تغير مستمر، مع تسمية الشركة الجديدة TikTok Global ، والتي سيكون مقرها في الولايات المتحدة وتتولى المعالجة والتخزين لجميع مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة.
وكشف ترامب، أن الشركة الجديدة سيكون مقرها الرئيسي في تكساس، وستوظف ما يصل إلى 25 ألف شخص وستساهم بخمسة مليارات دولار في التعليم الأمريكى، حيث قال "سينشئون صندوقًا ضخمًا للغاية.. هذه هي مساهمتهم التي كنت أطلبها."
ولم يكن من الواضح كيف تعالج الصفقة الجديدة المخاوف الأمنية للرئيس، ولكن يتعين على الحكومة الصينية التوقيع على أي صفقة حتى تمضي قدمًا.
وقال متحدث باسم TikTok في تصريحات صحفية لـ"the verge"، "يسعدنا أن الاقتراح المقدم من TikTok و Oracle و Walmart سيحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل TikTok في الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ترامب يوافق على عرض Oracle للاستحواذ على تيك توك وتأجيل حظر التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.