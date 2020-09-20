شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يتحدث عن اختلاف ستيف جوبز وإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" على معجب كبير، فما فعله في السيارات الكهربائية مع Tesla وفي الصواريخ مع SpaceX أدى في بعض الأحيان إلى مقارنات مع المؤسس المشارك لشركة أبل، الراحل ستيف جوبز، لكن رغم ذلك يشعر رجل واحد أن هذه المقارنات غريبة هو بيل جيتس، حيث شارك المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" في منافسة شرسة - تحولت فيما بعد إلى صداقة - مع جوبز ولديه أيضًا رأي حول ماسك، ففي مقابلة مع بلومبرج ، سُئل جيتس عن رأيه في المقارنات بين جوبز وماسك، حيث قال جيتس في المقابلة: "إذا كنت تعرف الناس شخصيًا ، فإن هذا النوع من التبسيط المفرط يبدو غريبًا".

وشرح جيتس كذلك الاختلافات بين الرجلين وكيفية عملهما، حيث قال "إيلون أكثر من مهندس عملي"، وقال جيتس: "كان ستيف عبقريًا في التصميم واختيار الأشخاص والتسويق"، وأضاف: "لن تدخل غرفة وتخلط بينهما".

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جيتس وماسك ليسا حقا أفضل "أصدقاء"

في وقت سابق من الشهر الماضي ، قال جيتس في مدونة إن الشاحنات الكهربائية ليست حلاً طويل الأمد، ليرد "إيلون ماسك" على هذا بالقول إن جيتس "ليس لديه أدنى فكرة" عن الشاحنات الكهربائية، كما انتقد جيتس رأي ماسك بشأن Covid-19 واللقاحات التي يتم تطويرها، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla - في شهر أبريل تقريبًا - إن القيود المفروضة على الإقامة في المنزل في كاليفورنيا كانت "فاشية" بطبيعتها.

وقد سُئل جيتس عن تعليقات ماسك، وفي وقت سابق من هذا العام قال: "إن موقع إيلون هو الحفاظ على مستوى عالٍ من التعليقات المشينة، لا يشارك كثيرًا في اللقاحات، إنه يصنع سيارة كهربائية رائعة، وصواريخه تعمل بشكل جيد، لذا ، يُسمح له بقول هذه الأشياء، كما قال جيتس في مقابلة مع CNBC: "آمل ألا يخلط بين المجالات التي لا يشارك فيها كثيرًا".