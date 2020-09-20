تكنولوجيا: سوارة Amazfit Band 5 الذكية تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم وتنطلق بسعر 45 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Huami مؤخراً عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية Amazfit Band 5، التي تأتي بشاشة AMOLED، وتدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم مقاومة الماء، على أن تتوفر في سوق الولايات المتحدة غداً بسعر 45 دولار.

تنطلق سوارة Amazfit Band 5 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، ودقة عرض 126 في 294 بيكسل، كما تأتي السوارة الذكية بأكثر من 45 وجه، وتدعم رصد معدل ضربات القلب، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر SpO2، وأيضاً قياس مستوى الإجهاد.

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أيضاً تقدم Huami سوارة Amazfit Band 5 الذكية بميزة تمارين التنفس مع دعم تتبع عدد 11 نمط من الأنشطة الرياضية، كما تدعم السوارة مساعد Amazon Alexa الرقمي لإلقاء الأوامر الصوتية لضبط التنبيهات أو التوقيت.

كما تدعم سوارة Amazfit Band 5 مقاومة الماء عند 5ATM، والتحكم في الكاميرة وفي تشغيل الموسيقى في الهاتف، كما تضم السوارة الذكية بطارية بقدرة 125 mAh والتي تدعم السوارة بعمر شحن يصل إلى 15 يوم، ومن المقرر أن تتوفر Amazfit Band 5 للبيع غداً في سوق الولايات المتحدة عبر Amazon بسعر 45 دولار.

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