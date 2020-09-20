تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف بمستشعر 108 ميجا بيكسل وتكلفة أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي قريباً للإعلان عن إصدار جديد من هواتفها الذكية يأتي بكاميرة 108 ميجا بيكسل، على أن يكون الأقل تكلفة في الهواتف المميزة بمستشعر 108 ميجا بيكسل في الأسواق.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط شاومي لإطلاق إصدارات جديد من الهواتف الذكية المميزة بمستشعر 64 ميجا بيكسل وأيضاً 108 ميجا بيكسل، على أن تكون هذه الإصدارات الأرخص في هذه الفئة من الهواتف، واليوم تؤكد تسريبات جديدة نشرت في Weibo على هذه المعلومات.

نشر مصدر التسريبات على Weibo وثيقة جديدة تؤكد على خطط شاومي لإطلاق اثنان من الهواتف الجديدة قريباً، حيث يتميز أحد الهاتفين بمستشعر 108 ميجا بيكسل.

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وتعرف هواتف شاومي الجديدة الآن برمزي “Gauguin” و”Gauguin Pro”، حيث يضم الهاتف الذي يعرف برمز “Gauguin Pro” مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يأتي الإصدار الثاني بمستشعر بدقة 64 ميجا بيسكل.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن شاومي ستقدم هذه الإصدارات المميزة بمستشعر 64 و108 ميجا بيكسل وتكلفة منخفضة في علامتها الفرعية Redmi، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات خلال الفترة القادمة.

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