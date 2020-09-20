تكنولوجيا: رقاقة Exynos 1000 القادمة من سامسونج قد تدعم آداء أفضل من Snapdragon 875

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن رقاقة معالج سامسونج القادمة Exynos 1000 ستأتي بآداء أفضل من رقاقة كوالكوم Snapdragon 875 التي تنطلق العام المقبل.

إستطاعت كوالكوم خلال السنوات الماضية منافسة سامسونج بقوة بالآداء القوي لمعالجات Snapdragon 8 إلا أن أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً تؤكد على أن معالج Exynos 1000 يأتي العام المقبل بآداء أفضل من معالج كوالكوم Snapdragon 875.

جاءت التفاصيل الجديدة عبر مصدر من Geekbench، الذي أشار إلى أن سامسونج قد بدأت بالفعل في إختبار آداء Galaxy S21 الذي يضم معالج Exynos 1000، إلى جانب النموذج الذي يضم Snapdragon 875، كما تم مقارنة الهاتف بإصدار شاومي القادم Mi 11 برقاقة معالج Snapdragon 875 أيضاً.

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ولقد أكد مصدر التسريبات على أن معالج Exynos 1000 قدم آداء أفضل في الأنوية الأحادية مقارنة بنموذج Snapdragon 875، وهاتف شاومي حيث سجل 1302 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، مقارنة 1159 نقطة لمعالج Snapdragon 875، أيضاً سجل معالج Exynos 1000 في إختبارات الأنوية المتعددة 4250 نقطة مقابل 4090 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة لمعالج Snapdragon 875.

أيضاً سجل هاتف شاومي 1102 نقطة في الأنوية الأحادية، و4113 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن السبب في هذا الآداء يعود إلى أنوية ARM المعلن عنها مؤخراً Cortex-X1، حيث إستطاعت سامسونج أن تدفع أفضل آداء وسرعة بالأنوية الجديدة في معالج Exynos 1000.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الإختبارات النهائية للمعالجات ستكشف عن آداء ونقاط أعلى، إلا أنها المرة الأولى التي تنجح فيها سامسونج في التفوق بمعالج Exynos على معالجات Snapdragon في إختبارات الآداء.

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