شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام مكتبة iOS 14 لتنظيم تطبيقاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبل تحديث نظامها الجديد iOS 14 بأداة مميزة، وهي مكتبة التطبيقاتApp Library، التي تنظم تطبيقاتك في مجموعات مصنفة لتسهيل العثور عليها، ويمكنك العثور على جميع تطبيقاتك الحالية هناك، وسيتم وضع أي تطبيقات تقوم بتنزيلها في المستقبل هناك أيضًا، ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة للغاية، خاصة إذا كنت تميل إلى تنزيل الكثير من التطبيقات.

المجموعات الأوتوماتيكية

تظهر مكتبة التطبيقات كصفحة منفصلة على شاشتك الرئيسية، فبعد التحديث إلى iOS 14، استمر في التمرير إلى اليسار، ستكون مكتبة التطبيقات آخر صفحة تضغط عليها.

تنظم تلقائيًا تطبيقاتك في مجلدات تم تصنيفها بمجموعة متنوعة من الفئات، على سبيل المثال، بعد التحديث إلى نظام التشغيل الجديد مباشرةً، ستجد المرافق والإنتاجية والمالية والاجتماعية والإبداع والمعلومات والقراءات والألعاب والترفيه والصحة واللياقة والسفر.

ينقسم كل مجلد إلى أربعة أرباع؛ يعرض كل ربع رمزًا يمثل التطبيق، وإذا كان المجلد يحتوي على أكثر من أربعة تطبيقات، فسيتم تقليص الرموز المتبقية وتجميعها في ربع واحد.

يمكنك فتح التطبيق مباشرة من أيقونته في مكتبة التطبيقات، وإذا كان التطبيق جزءًا من مجموعة من الرموز الأصغر، فاضغط فوق أي مكان في هذا الربع وستملأ الفئة بأكملها شاشتك حتى تتمكن من تحديد التطبيق الذي تريده.

اضغط لفترة طويلة على أي تطبيق في مكتبة التطبيقات، وستتيح لك القائمة المنبثقة حذفه أو استخدام إحدى ميزاته، أو إذا لم يكن موجودًا بالفعل على شاشتك الرئيسية، ستتمكن من نسخ الرمز.

إذا لم تتمكن من العثور على تطبيق، فحدد حقل البحث في الأعلى، ستحصل على قائمة أبجدية بتطبيقاتك، ويمكنك إما كتابة اسم التطبيق الذي تريده أو التمرير لأسفل للعثور عليه.

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النقل إلى مكتبة التطبيقات

إذا كنت ترغب في تنظيف شاشتك الرئيسية، يمكنك "إزالة" الرموز بحيث تكون مرئية فقط في مكتبة التطبيقات، وذلك من خلال:

• انطلق إلى الشاشة الرئيسية، اضغط لفترة طويلة على التطبيق الذي تريد إضافته.

• اضغط على "إزالة التطبيق".

• اضغط على "نقل إلى مكتبة التطبيقات".

يمكنك أيضًا التخلص من مجموعة من تطبيقات الشاشة الرئيسية مرة واحدة عن طريق الضغط لفترة طويلة على منطقة فارغة على شاشتك الرئيسية، ثم اضغط على رمز "ناقص" في زاوية كل تطبيق تريد إزالته من الشاشة الرئيسية وحدد "نقل إلى مكتبة التطبيقات".

إذا كنت ترغب في الحفاظ على نظافة شاشتك الرئيسية، فيمكنك الترتيب لإظهار التطبيقات المثبتة حديثًا في مكتبة التطبيقات فقط.

• اذهب إلى الإعدادات> الشاشة الرئيسية

• اختر إما "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" أو "مكتبة التطبيقات فقط".