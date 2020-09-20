شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يبدأ حذف ملفات سلة مهملات Drive بعد 30 يوما بداية من 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن تغيير فى طريقة تعامل خدمة التخزين السحابى التابعة لها Drive مع الملفات التى كانت على الخدمة وتم حذفها، حيث أنه بداية من 13 أكتوبر المقبل، سيتم حذف الملفات الموجودة فى سلة المهملات بشكل تلقائي بعد مرور 30 يوما من تاريخ حذفها، وهو الأمر المشابه تمامًا لمعظم خدمات الشركة، بما فى ذلك Gmail.

وبحسب مدونة الشركة، فقد كانت خدمة Drive فى السابق تحفظ هذه الملفات فى سلة المهملات إلى أجل غير مسمى، بمعنى آخر الحذف سيكون يدوي، وهذا الشيء يجعل من الميزة أقل من سلة مهملات وأقرب لطريقة لإخفاء الملفات، وهو الامر الذى قررت جوجل تغييره فى النهاية.

ورغم أن الحذف التلقائى قد يكون مُحبط لبعض المستخدمين، لكنه فى نفس الوقت قد يوفر فوائد أكبر، بما فى ذلك زيادة حصة حساب جوجل من المساحة التخزينية من الملفات المحذوفة التى لم يتم حذفها، كما ستقوم جوجل بإضافة إشعار على الواجهة الرئيسية لدرايف وبعض تطبيقاتها المكتبية توضّح هذا القرار، وذلك من أجل ان يكون الجميع على دراية بهذا التغيير.

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وفي وقت سابق كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة، أطلقت عليها شاشة الخصوصية Privacy Screen على نظام iOS، فإذا كنت تستخدم Google Drive للتخزين على iOS، فبمساعدة هذه الميزة، يمكنك قفل ملفات Drive على iOS باستخدام FaceID أو رمز المرور.

ووفقًا لموقع Digital Trends، يمكن تشغيل وإيقاف ميزة الخصوصية فى إعدادات Drive، إذ تستفيد ميزة شاشة الخصوصية من FaceID ورمز المرور وTouchID لقفل الملفات على Google Drive، وسيتم فتح الملفات المقفلة فقط عندما يتم التحقق من هويتك.

وستبدأ الميزة فى العمل فورًا بعد إغلاق تطبيق Drive وفتحه مرة أخرى، كما سيتم قفل الملفات مرة أخرى إذا قمت بالتبديل بين Google Drive وبعض التطبيقات الأخرى.