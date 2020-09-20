شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الكندية تتهم مالك سيارة Tesla بالنوم أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة فى كندا إنها اتهمت مؤخرًا مالك سيارة Tesla Model S بالقيادة بشكل خطير بسبب النوم على عجلة سيارته خلال شهر يوليو الماضى، حيث قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) إن ذلك جاء كاستجابة لشكوى سرعة على الطريق السريع 2 بالقرب من بونوكا - وهى بلدة فى ألبرتا، جنوب عاصمة المقاطعة إدمونتون.

وأفاد أولئك الذين رأوا السيارة أنها كانت تسير بسرعة تزيد عن 140 كيلومترًا فى الساعة، وكانت المقاعد الأمامية "مائلة تمامًا" ويبدو أن السائق والراكب نائمان، وعندما عثر ضابط شرطة على طراز 2019 S وقام بتشغيل أضواء الطوارئ، تسارعت السيارة إلى 150 كيلومترًا فى الساعة قبل أن تتوقف فى النهاية.

وفى البداية، اتهمت الشرطة السائق، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من مقاطعة كولومبيا البريطانية، بالسرعة القصوى وأعطته توقيفا لمدة 24 ساعة لقيادة السيارة أثناء التعب، كما اتُهم لاحقًا بالقيادة الخطرة ولديه موعد أمام المحكمة فى ديسمبر المقبل، لكن من غير الواضح كيف أساء سائق الطراز S استخدام الطيار الآلى بالطريقة التى فعلوها، وقد وقع الحادث قبل أن تقوم Tesla بتحديث النظام لمنحه القدرة على اكتشاف علامات الحد الأقصى للسرعة باستخدام كاميرات السيارة.

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ومع ذلك، كما تلاحظ The Verge، قالت Tesla إن الطيار الآلى لن يعمل إلا عندما يكتشف أن السائق يضع يديه على عجلة القيادة، و إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحاول السيارة جذب انتباه السائق من خلال التحذيرات المرئية والصوتية قبل تعطيل الطيار الآلي.

لكن حقيقة أن السائقين يمكن أن ينسحبوا من الطيار الآلى أمر انتقده المجلس الوطنى لسلامة النقل (NTSB) فى الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا، وفى مارس، نشرت الوكالة تقريرًا قال إن الاعتماد المفرط للسائق من الطراز 3 على النظام - فى موقف لم يكن مصممًا للتعامل معه - أدى إلى حادث مميت فى ديلراى بيتش، فلوريدا فى عام 2019.

وفى هذا الحادث الأخير، حذر RCMP بالمثل من التحليق عبر الطيار الآلي، حيث قال "على الرغم من أن مصنعى المركبات الجديدة قد قاموا ببناء إجراءات وقائية لمنع السائقين من الاستفادة من أنظمة السلامة الجديدة فى المركبات، إلا أن هذه الأنظمة ليست سوى أنظمة أمان تكميلية ،" وقال المشرف جارى جراهام من Alberta RCMP Traffic Services. "إنهم ليسوا أنظمة ذاتية القيادة، ما زالوا يتحملون مسؤولية القيادة."