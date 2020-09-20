شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 14.2 يوفر عنصر تحكم مدمج لتطبيق Shazam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة أبل على تطبيق Shazam فى 2018 مقابل 400 مليون دولار، والآن تعمل الشركة على دمج تطبيق التعرف على الموسيقى فى إصدار iOS 14.2 بطريقة جديدة، حيث تعرض أبل للمطورين ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا عند دمجها مباشرة مع "iOS"، وذلك بعد مرور عامين من إتمام عملية الاستحواذ على "Shazam".

ويتضمن إصدار "iOS 14.2" التجريبي الذي يتم اختباره حاليًا القدرة على إضافة التعرف على الموسيقى من "Shazam" في لوحة مركز التحكم، حيث أصبح بإمكان تطبيق التعرف على الموسيقى التعرف على الصوت من مصادر الصوت الداخلية والخارجية، مما يجعله قادرًا على تحديد الأغاني التي يتم تشغيلها من حولك، وكذلك في التطبيقات الموجودة على هاتفك.

كما أن تطبيق التعرف على الموسيقى يعمل حتى عند الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس، وهي ميزة تمت إضافتها في إصدار أندرويد للعام الماضي، وتتاح الميزة الجديدة كخيار في مركز التحكم، لكنها تتطلب نسخة تجريبية للمطورين من "iOS 14.2" في حال كنت تريد تجربتها الآن.

ويبدو هذا الخيار كأنه رمز "Shazam" صغير، وتحتاج فقط إلى النقر عليه من داخل مركز التحكم حتى يبدأ جهاز آيفون في الاستماع، ويمكنك استخدام سيري لتنشيط "Shazam" وتحديد الأغاني التي يتم تشغيلها من حولك، لكن القدرة الجديدة المتمثلة في التعرف على الموسيقى في تطبيقاتك قد تكون مفيدة أيضًا إذا أردت معرفة الأغنية التي اختارها صانع المحتوى لفيديو تيك توك أو يوتيوب.