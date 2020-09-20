علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتدخل لفض الاشتباك بين الإنسان والفيلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتدخل لفض الاشتباك بين الإنسان والفيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يموت المئات من البشر والفيلة كل عام بسبب التداخل فى الأراضى التى يعيش فيها كل منهما، خاصة عندما تحاول الفيلة الحصول على الطعام فى المناطق التى يزرعها الإنسان الذى يحاول حماية محصوله، وهو ما دفع بعض الجهات للتدخل لفض ذلك الاشتباك والتداخل المميت فى الكثير من الأحيان.

 

وفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، نجح باحثون فى المنظمة البيئية RESOLVE ومطور البرامج CVEDIA من تطوير نظام العين البرية WildEyes، وهو عبارة عن كاميرا صغيرة تدعمها خوارزمية ذكاء اصطناعي عن طريق بطاقة ذاكرة مخزنة بداخلها، وذلك دون الحاجة للاتصال بالإنترنت وخلال جميع أوقات اليوم ليلاً ونهاراً.

 

Advertisements

ويمكن للذكاء الاصطناعى تحديد ما يراه على الفور من خلال الكاميرا، وذلك بفضل التدريب الذى حصل عليه من المطورين، وأصبح قادراً على تحديد أنواع حيوانات معينة وكذلك الإنسان.

 

ويرسل النظام تنبيهات إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحددة على شبكة الاتصالات أو إشارات لاسلكية، ويتيح هذا الأمر للجهات المختصة التدخل في الوقت المناسب لإبعاد الحيوانات قبل أن تسبب الضرر للسكان المحليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتدخل لفض الاشتباك بين الإنسان والفيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا