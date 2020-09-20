شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتدخل لفض الاشتباك بين الإنسان والفيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يموت المئات من البشر والفيلة كل عام بسبب التداخل فى الأراضى التى يعيش فيها كل منهما، خاصة عندما تحاول الفيلة الحصول على الطعام فى المناطق التى يزرعها الإنسان الذى يحاول حماية محصوله، وهو ما دفع بعض الجهات للتدخل لفض ذلك الاشتباك والتداخل المميت فى الكثير من الأحيان.

وفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، نجح باحثون فى المنظمة البيئية RESOLVE ومطور البرامج CVEDIA من تطوير نظام العين البرية WildEyes، وهو عبارة عن كاميرا صغيرة تدعمها خوارزمية ذكاء اصطناعي عن طريق بطاقة ذاكرة مخزنة بداخلها، وذلك دون الحاجة للاتصال بالإنترنت وخلال جميع أوقات اليوم ليلاً ونهاراً.

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ويمكن للذكاء الاصطناعى تحديد ما يراه على الفور من خلال الكاميرا، وذلك بفضل التدريب الذى حصل عليه من المطورين، وأصبح قادراً على تحديد أنواع حيوانات معينة وكذلك الإنسان.

ويرسل النظام تنبيهات إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحددة على شبكة الاتصالات أو إشارات لاسلكية، ويتيح هذا الأمر للجهات المختصة التدخل في الوقت المناسب لإبعاد الحيوانات قبل أن تسبب الضرر للسكان المحليين.