تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتدخل لفض الاشتباك بين الإنسان والفيلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يموت المئات من البشر والفيلة كل عام بسبب التداخل فى الأراضى التى يعيش فيها كل منهما، خاصة عندما تحاول الفيلة الحصول على الطعام فى المناطق التى يزرعها الإنسان الذى يحاول حماية محصوله، وهو ما دفع بعض الجهات للتدخل لفض ذلك الاشتباك والتداخل المميت فى الكثير من الأحيان.
ويمكن للذكاء الاصطناعى تحديد ما يراه على الفور من خلال الكاميرا، وذلك بفضل التدريب الذى حصل عليه من المطورين، وأصبح قادراً على تحديد أنواع حيوانات معينة وكذلك الإنسان.
ويرسل النظام تنبيهات إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحددة على شبكة الاتصالات أو إشارات لاسلكية، ويتيح هذا الأمر للجهات المختصة التدخل في الوقت المناسب لإبعاد الحيوانات قبل أن تسبب الضرر للسكان المحليين.
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