أول مشغل موسيقى في العالم بنظام Windows 10‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 5 دقائق

تمكنت شركة ”Yin Lu Mei“، الصينية، من تطوير مشغل موسيقى Hi-Fi جديد يسمى W1.

وتعد الشركة الصينية متخصصة في معدات الصوت عالية الدقة مثل مشغلات الصوت الرقمية ومكبرات الصوت .

ويعد الجهاز مثيرا للاهتمام لأنه أول مشغل صوتي في العالم يقوم بتشغيل نظام ويندوز 10 كاملا.

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ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“ التقني، يأتي الجهاز بشاشة IPS مقاس 7 بوصات بدقة 1280 × 800 بكسل، بالإضافة إلى ذلك، توجد شاشة أخرى من نوع أوليد بحجم 0.66 بوصة أعلى المشغل، مصممة لعرض مستوى الصوت وشحن البطارية ومرشح الصوت المحدد.

ويعتمد المشغل على معالج Intel Atom X5 Z8350، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، أما بالنسبة لذاكرة التخزين فيبلغ حجمها 128 غيغابايت، وتتميز هذه الذاكرة بأنها قابلة للتوسيع.

وبالنسبة للقدرات الموسيقية، سرد تقرير موقع ”جيزمو تشاينا“ بعض المميزات التي من شأنها تقديم خدمة وأداء ذات طبيعة خاصة للمشغل الصيني، حيث تدعي الشركة المصنعة للجهاز أن صوته سيعطي تجربة خاصة.

بالإضافة إلى ذلك يأتي الجهاز مزودا بنظام تشغيل ويندوز 10 وذلك لأول مرة، حيث يعد وفرة من الموصلات النموذجية لمشغلات الصوت المحترفة.

ويملك بطارية قابلة للاستبدال بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، ما يجعل مشغل الصوت يبدو وكأنه جهاز كمبيوتر محمول يركز على الموسيقى عالية الدقة، وسيُباع بسعر 2100 دولار.