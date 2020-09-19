أبل تضيف تطبيق “شازام” لنظام التشغيل الجديد iOS 14.2

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 36 دقيقة

تحاول شركة أبل طوير تطبيقاتها لنظام تشغيلها الجديد ولك من خلال إضافة العديد من التطبيقات الجديدة ، حيث أعلنت أبل دمج تطبيق ”شازام“ لتحديد الأغاني في تحديث نظامها الجديد، وكشفت الشركة عن النسخة التجريبية من تحديث نظام التشغيل iOS 14.2 بيتا، المخصص للمطورين، الذي يبدو أنه يحتوي على التطبيق.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اشترت ”أبل“ تطبيق ”شازام“ في 2018، لكنها لم تدمجه في نظامها، وحتى الآن كان التطبيق متاحًا لنظام iOS، لكن كان على المستخدمين استدعاء Siri لاستخدامه أو فتح التطبيق يدويًا، لكن الآن يمكن الوصول إلى التطبيق من خلال لوحة التحكم بسهولة، وعند تفعيله يمكن للتطبيق رصد الموسيقى في المنطقة المحيطة به حتى والمستخدم يرتدي سماعات الرأس، وتحديد الأغنية وعرضها على المستخدم إذا أراد الاستماع إليها.

ويساعد ”شازام“ المستخدم لاكتشاف المحتوى المرئي أو الصوتي أو المطبوع والتفاعل معه ومشاركته عبر الأجهزة والوسائط، ويسمح لمحبي الموسيقى متابعة فنانيهم المفضلين والمشاركة في إثارة الاكتشاف.

واشترت شركة ”أبل“ التطبيق قبل عامين، رغم أنها لم تعلن ثمن شراء التطبيق، إلا أن التقارير تشير إلى أنها دفعت حوالي 400 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من أحدث تقييم لقيمة التطبيق الذي بلغ سعره مليار دولار.