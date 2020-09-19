علوم وتكنولوجيا

شركة أمريكية تنجح في تطوير مروحة تقتل الفيروسات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 45 دقيقة

مروحة السقف القاتلة للفيروسات Haiku UV-C

مع تفشي المستجد ، أصبحت الشركات مطالبة بإضافة مميزات غير اعتيادية تتعلق بالحماية وقتل الفيروسات لضمان الإقبال عليها .

نجحت شركة Big Ass Fans الأمريكية لصناعة المراوح في ابتكار مروحة سقف متطورة، أطلقت عليها اسم Haiku UV-C، حيث يمكنها قتل الفيروسات المحمولة جواً، من خلال إطلاق الأشعة فوق البنفسجية.

وصممت الشركة المروحة مع مصابيح تطهير بالأشعة فوق البنفسجية، مثبتةً في قاعدتها وموجهةً نحو السقف، حيث عند تشغيلها توزع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، بينما تقتل إنارة الأشعة فوق البنفسجية مسببات الأمراض المحمولة جواً التي تعبر مسارها.

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وحسب موقع ”سي نت“ الإخباري، أثبتت الاختبارات نجاح المروحة في قتل فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ”سارس“، وفيروس كورونا المستجد، والجسيمات العالقة في الجو.

بدوره، شرح كيفن نوبل، كبير مسؤولي مختبر Innovative Bioanalysis الأمريكي، الذي اختبر المروحة ضد الفيروسات، أن الاختبارات أظهرت أن المروحة يمكنها تخفيض انتشار الفيروسات والهباء الجوي بنسبة 99.99٪ خلال الفترة 10 – 20 دقيقة من تشغيلها، مؤكداً فعالية الأشعة فوق البنفسجية ضد فيروس كورونا المستجد.

فيما أكد ليني رودس الرئيس التنفيذي في الشركة أن المروحة يمكنها الحد من انتشار الفيروسات المحمولة جواً والمركبات العضوية المتطايرة، للحصول على نظام هواء نظيف يحمي الصحة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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