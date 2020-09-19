“يوتيوب” يحظر أحدث ميزة عن نظام تشغيل iOS 14

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 56 دقيقة

أعلنت تطبيق “يوتيوب” عن حظر أحدث وأهم مزاياها الجديدة، التي طرحتها مؤخرًا، وهي ميزة ”تشغيل صورة داخل صورة“ (PIP) لمن قام بتنزيل أحدث أنظمة شركة ”آبل“ وهو نظام ios 14.

ويقتضي التعديل الجديد من ”يوتيوب“ بمنع مقاطع الفيديو من الاستمرار في التشغيل عند تنشيط ميزة صورة داخل صورة (PIP) ما لم تدفع مقابل (YouTube Premium).

وهذه الميزة مصممة للسماح لك بمشاهدة مقطع فيديو على شاشة صغيرة على جهازك، بينما تستمر في القيام بأشياء أخرى على الهاتف.

وأفاد عدد من خبراء التقنية ومستخدمي نظام ”آبل“ الجديد، الذي جعلته متاحًا للجميع، قبل أيام، بعد مؤتمرها السنوي، بأن ميزة ”صورة داخل صورة“ لم تعد تعمل في تطبيق ”يوتيوب“ على متصفح ”سفاري“.

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وأفادت تقارير تقنية، أن النقر فوق زر ”صورة داخل صورة“ (Picture in Picture)، في وضع ملء الشاشة، سيؤدي إلى إخراج الفيديو لثانية واحدة، ولكنه يظهر على الفور مرة أخرى في موقع الويب، لذلك لا يمكن استخدامه كنافذة صورة في صورة.

ويمكنك مشاهدة مقاطع فيديو ”يوتيوب“ في وضع صورة داخل صورة إذا كانت مضمنة في مواقع الجهات الخارجية، ولن تعمل الميزة طالما كان الشخص مستخدمًا مجانيًا لتطبيق ”يوتيوب“.

ولا يزال وضع (PIP) يعمل مع مقاطع فيديو ”يوتيوب“ في متصفح ”سفاري“، حتى الآن إذا كان الشخص يستخدم جهاز ”آيباد“، وذلك بغض النظر عن كون المستخدم لديه حساب مجاني أو مدفوع.

ويبدو أن الميزة تعمل عبر موقع يوتيوب المحمول في متصفح سفاري لأولئك المشتركين في (YouTube Premium)، مما يشير إلى أن التقييد متعمد وليس خطأ.