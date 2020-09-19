تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط وان بلس للإعلان عن OnePlus 8T في 14 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد وان بلس لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف T خلال الفترة القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الموعد المتوقع للإعلان عن هاتف OnePlus 8T في 14 من أكتوبر.

أشارت تسريبات جديدة جاءت عبر صفحة Ishan Agarwal في تويتر إلى أن وان بلس تستعد للإعلان عن هاتف OnePlus 8T في حدث يعقد في 14 من أكتوبر، كما أوضحت تسريبات سابقة أن وان بلس لن تقدم إصدار Pro هذا العام.

وتقدم وان بلس هاتف OnePlus 8T قريباً بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، ويضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

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أيضاً يدعم هاتف OnePlus 8T رقاقة معالج Snapdragon 865، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، واثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

وتتوافق إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 8T مع إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 8 الحالي، مع ترقية في كاميرة macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير إضافي بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يشار إلى أن هذا الإصدار يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المتوقع أن تعقد الشركة حدث إفتراضي على شبكة الإنترنت، كما تكشف خلال الحدث عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Buds Z.

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