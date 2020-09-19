تكنولوجيا: سامسونج تطور مستشعر 3D ToF جديد يعرف ب”ISOCELL Vizion”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع في مكتب EUIPO سجلت عبر سامسونج مؤخراً، حيث أكدت براءة الإختراع على أن سامسونج تدعم الجيل القادم من هواتف Galaxy S21 بتقنية تعرف ب “ISOCELL Vizion”، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية هي مستشعر 3D ToF جديد.

بدأت العملاق الكوري في الإستعداد للجيل القادم من هواتف Galaxy S، حيث كُشِف عن الملامح الأولى لإصدارات العام المقبل عبر تسريبات جاءت من مكتب براءة الإختراع في الإتحاد الأوروبي، وذلك عبر تقنية جديدة سجلتها العملاق الكوري مؤخراً.

وتكشف وثيقة تسجيل براءة الإختراع عن التقنية بعنوان “ISOCELL Vizion”، كما تتوافق مواصفات هذه التقنية مع مواصفات مستشعر 3D ToF.

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ولقد قدمت سامسونج سلسلة هواتف Galaxy Note20 خلال الفترة الماضية دون مستشعر 3D ToF، ويعود السبب في ذلك إلى تركيز سوني على أوامر الشحن الخاصة بشركة ابل لهذا المستشعر.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستتجه العام المقبل لإستخدام مستشعر 3D ToF الخاص بالشركة، وذلك لتفادي نقص الإمدادات للجيل القادم من هواتف Galaxy S21.

كما يؤكد وصف مستشعر “ISOCELL Vizion” على دعم التعرف على الوجه، وهو ما يؤكد أيضاً على أن هذا المستشعر سيدعم الجيل القادم من سلسلة Galaxy S21، هذا إلى جانب جهود سامسونج لتوسيع قاعدة منتجاتها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

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