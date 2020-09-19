تعمل سامسونج على تطوير مستشعر 3D ToF خاص بها يُدعى ISOCELL Vision

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت وثيقة تم إيداعها مؤخرًا في مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من قبل شركة سامسونج عن إحدى الميزات التي قد تصل مع تشكيلة Galaxy S21 Series القادمة في العام المقبل. يتناسب وصف ما يُسمى كاميرا ISOCELL Vision تمامًا مع مستشعر 3D ToF.

ووفقا للبعض، فقد إستغنت شركة سامسونج عن تضمين مستشعر 3D ToF في تشكيلة Galaxy Note 20 Series لأن شركة Sony كانت مشغولة بالفعل بتلبية طلبات آبل وتزويدها بالمستشعر المذكور، لذلك من المحتمل أن تتولى سامسونج الأمور بنفسها مع تشكيلة Galaxy S21 Series في العام المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك إشاعة أخرى تقول أن تشكيلة Galaxy S21 Series لن تضم مستشعر 3D ToF.

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بطبيعة الحال، يوضح الوصف الآثار المحتملة للمستشعر وأحدها هو التعرف على الوجه في حالة ما إذا قررت سامسونج وضعه في الواجهة الأمامية. ليس هناك ما يؤكد أن المستشعر Samsung ISOCELL Vision سيصل إلى تشكيلة Galaxy S21 Series، ولكن هذا يُعتبر مؤشرًا واضحًا على أن الشركة تبحث في إمكانية توسيع تشكيلة منتجاتها كلما كان ذلك ممكنًا.