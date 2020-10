الهاتف Galaxy S20 Fan Edition يظهر في صور مسربة واقعية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition في اليوم 23 من شهر سبتمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا حتى الآن على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف. ومع ذلك، هذا لا يمنعنا من إلقاء نظرة على المزيد من التسريبات. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم نشر مجموعة من الصور الواقعية للهاتف Galaxy S20 Fan Edition على شبكة تويتر من قبل الحساب @jimmyispromo.

هذا التسريب الجديد يتماشى مع التسريبات السابقة، فهو الأخير يشير إلى أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل إلى السوق بنسختين، واحدة تستخدم المعالج Exynos 990 وتدعم شبكات 4G فقط، ونسخة أخرى تستخدم المعالج Snapdragon 865 وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ووفقا للشائعات، فسوف تصل كلا النسختين إلى الأسواق الأوروبية.

وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي نفسها في كلا النسختين، فكلتاهما ستأتيان مع مواصفات أخرى تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 120Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. وبالعودة إلى الكاميرا الرئيسية، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS وستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فالهاتف Galaxy S20 Fan Edition يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويدعم ميزة Wireless PowerShare، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيكون متوفرًا في تشكيلة واسعة من الألوان.

6.5" FHD+ 120hz

IP68

3x optical + 10x digital = 30x rear

32mp Selfie Shooter

One UI 2.5

* Right between that S20 & S20+ * pic.twitter.com/DF3ABnmjUi