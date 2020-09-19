تكنولوجيا: سنغافورة تتعاون مع أبل لحث المواطنين على نمط الحياة الصحي

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وستمنح الحكومة مكافآت وقسائم تصل قيمتها إلى 280 دولاراً أمريكياً، لمن يكملون الأهداف والمهام المحددة داخل التطبيق الصحي؛ والتي يمكن تحقيقها عن طريق رياضة المشي أو السباحة أو اليوغا، وغيرها من الرياضات،
كما سيوفر التطبيق «LumiHealth» تدريباً شخصياً وتذكيراً للفحوصات الطبية، وهذا التطبيق سيساهم في تشجيع العامة على اتخاذ خيارات طعام أفضل والسعي لتحسين العادات الصحية المتعلقة بالنوم وحركة جسم الإنسان.
وذكرت شركة أبل أن التطبيق مصمم بخصوصية عالية، وسيتم تشفير كافة بيانات المستخدمين ولن يتم بيع أو مشاركة أي معلومات لأغراض التسويق.
وأكدت أن الخدمة أتت بطلب من حكومة سنغافورة – التي تشتهر بكونها من أوائل من تبنى التكنولوجيا الحديثة – لتطوير جودة الحياة وأنظمة الرعاية الصحية لتحسين حياة السكان على أرضها.
ونشرت بلومبيرغ تصريحاً لنائب رئيس الوزراء السنغافوري، قائلاً: «حتى في الوقت الذي نتعامل فيه جميعاً في العالم مع تحديات جائحة كورونا، يجب علينا مواصلة الاستثمار في مستقبلنا، وليس هناك استثمار أفضل من صحتنا الشخصية».
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