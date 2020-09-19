شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة ترامب تحقق في علاقات Epic Games مع Tencent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا في سياسات جمع البيانات للشركات الأمريكية المرتبطة بـ Tencent، التي تمتلك تطبيق المراسلة الصينى WeChat، بعد العقوبات المفروضة على التطبيق فى وقت سابق من هذا العام، حيث ذكرت بلومبرج أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) قد أرسلت رسائل إلى استوديوهات League of Legends Riot وEpic Games تسأل عن بروتوكولات الأمان الخاصة بهم في التعامل مع البيانات الشخصية للأمريكيين.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تمتلك Tencent شركة Riot ولديها حصة أقلية في Epic ، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، والتي تقول بلومبرج إن بعضها تلقى أيضًا رسائل.

ولا يوضح التقرير بالتفصيل الأسئلة المحددة التي يتم طرحها، ولكنه يتوافق مع القلق العام من أن الوكالات الحكومية الصينية يمكنها الوصول إلى البيانات الخاصة التي تم جمعها بواسطة التطبيقات على الأراضي الأمريكية.

ظهرت الأخبار قبل وقت قصير من إصدار وزارة التجارة الأمريكية أمرًا يطلب من متاجر التطبيقات إزالة WeChat، وكذلك تطبيق TikTok من ByteDance في 20 سبتمبر.

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يمكن للأشخاص الذين قاموا بتثبيت TikTok استخدامه حتى 12 نوفمبر على الأقل، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن WeChat يتعرض لقيود فنية تجعل تشغيله أكثر صعوبة.

تعد لعبة Fortnite غير متاحة في متاجر تطبيقات iOS و Android في الوقت الحالي، ولكن هذا بسبب معركة قانونية منفصلة تتعلق بسياسات الشراء داخل التطبيق.

ولم تلاحق إدارة ترامب ممتلكات Tencent الكبيرة الأخرى حتى الآن، وتجنبت الألعاب الشعبية مثل League of Legends، ومع ذلك، قد يشير تحقيق CFIUS إلى مزيد من التدقيق في الشركات التي لها روابط بـ Tencent.