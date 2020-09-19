شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Fitness Plus الجديدة من أبل وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus، وذلك خلال فعاليات حدث سبتمبر الذى عقدته الشركة منذ عدة أيام، حيث تعد هذه الخدمة مدفوعة باشتراك شهرى، تعتمد على البيانات التى توفرها المستشعرات المدمجة فى ساعة أبل، وذلك لتوفير تجربة تمرين مخصصة تناسب كل مستخدم.

خدمة Fitness Plus

كشفت أبل أن خدمتها الجديدة Apple Fitness Plus توفر تمرينات رياضية معتمدة من قبل متخصصين، مع موسيقى تحفيزية من قبل أشهر الفنانين، وذلك لتسهيل ممارسة التمارين وجعلها أكثر إفادة للعملاء، وذلك فى أى وقت وفى أى مكان يريدون.

Advertisements

طريقة عمل Fitness Plus

توفر هذه الخدمة للمستخدمين توصيات مخصصة لمساعدة المستخدمين فى الوصول إلى التمرينات الرياضية المناسبة بسهولة، بحيث تقترح الخدمة باستمرار تدريبات رياضية بذكاء تتوافق مع التمرينات الأخرى التي اختارها المستخدمين سابقا، مع إمكانية البحث عن التمرينات الرياضية أو المدربين أو تصنيف التمرينات حسب المدة أو الموسيقى، ويمكن لمستخدمي خدمة ابل ميوزيك حفظ الموسيقى المصاحبة للتمرينات للاستماع إليها لاحقا.

وعقب تحديد المستخدم تمرين رياضي لممارسته وبدء تشغيله سواء على ايفون أو آيباد أو ابل تي في، تظهر احصائيات اللياقة الدنية على شاشة ساعة ابل، مع ظهور معلومات تفاعلية بالتزامن مع التمرينات الرياضية، عندما يطلب المدرب التحقق من معدل ضربات القلب أو بدء عداد للعد التنازلي، ستظهر هذه المعلومات مباشرة على شاشة الساعة، مع إمكانية ظهور معلومات توضح احصائيات المستخدم في أثناء أداء التمرينات الرياضية مقارنة بالمستخدمين الآخرين لتشجيع المستخدمين على المنافسة.