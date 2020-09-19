تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم مكبر Nest Home الجديد قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تصميم الإصدار القادم من مكبرات Nest Home الصوتية الذكية في صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن ألوان المكبر الصوتي الذكي، والتصميم المميز لهذا الإصدار.

تستعد شركة جوجل لإطلاق مؤتمرها القادم في 30 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Pixel 5، وجهاز Chromecast، كما تكشف عن إصدار جديد من مكبرات Nest Home الذكية.

ولقد رصدت صور ثلاثية الأبعاد لمكبر Nest Home الذكي على صفحة @rquandt على تويتر وWinFuture.de، حيث يظهر المكبر الصوتي Nest Home بألوان تعرف ب“chalk”، و “charcoal”، كما يظهر تصميم المكبر الصوتي من أكثر من زاوية، مع سلك الطاقة المميز بقابس جديد مخصص.

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كما يضم المكبر الصوتي عدد 4 من إضاءة LED التي تبدأ في الإضاءة عند التحدث إليها، أيضاً يأتي Nest Home بمفتاح مخصص لإيقاف الصوتيات في الجهة الخلفية مع شعار “G”، ومن المتوقع أن يتضمن الجهاز موقع لضبط الصوتيات عن طريق اللمس.

يذكر أن عملاق البحث جوجل تستعد للكشف عن هاتف Pixel 5، وهاتف Pixel 4a 5G، وجهاز Chromecast جديد، مع مكبر Nest Home صوتي في الحدث المقرر عقده في 30 من سبتمبر، لذا نترقب إنطلاق حدث جوجل للكشف عن الإصدارات التي تنافس في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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