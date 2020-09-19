تكنولوجيا: تسريبات FCC تكشف عن مواصفات ساعة Realme Watch S الذكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت شركة Realme خلال شهر مايو إلى خططها للإعلان الرسمي عن ساعة Watch S Pro في الربع الأخير من 2020، واليوم كُشِف أيضاً عن ساعة Realme Watch S الذكية في قاعدة بيانات FCC.

تنطلق ساعة Watch S Pro خلال الفترة القادمة بتصميم دائري لوجه الساعة مع شاشة AMOLED، أيضاً رصدت ساعة Realme Watch S في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم RMA207.

ولقد أكدت التسريبات على أن ساعة Realme Watch S الذكية تأتي بقدرة بطارية 390 mAh، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تضم الساعة مستشعر SpO2 ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، إلى جانب موصل للشحن، بينما رصدت صور لساعة Watch S Pro باثنان من الأزرار في إطار الساعة الأيمن.

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كما أعتمدت ساعة Realme Watch S في ماليزيا أيضاً عبر SIRIM وفي روسيا عبر EEC، لذا تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية سيكشف عنها رسمياً خلال شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن ساعة Realme Watch S Pro الذكية رصدت في التسريبات السابقة بنموذج رقم RMA186، كما تتميز الساعة بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تأتي بقدرة بطارية 420 mAh، ويصل وزن الساعة الذكية إلى 63.5 جرام، كما تأتي بنظام GPS وGLONASS.

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