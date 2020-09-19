معالجات Exynos و Snapdragon الرائدة القادمة ستضم نواة Cortex X1 العالية الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مايو الماضي، أعلنت شركة ARM عن خليفة النواة الأقوى التي تم إستخدامها في المعالجات الرائدة هذا العام والتي تحمل إسم Cortex-A78. هذه النواة الجديدة لا تعد فقط بزيادة على مستوى الأداء وإنما على مستوى الكفاءة أيضًا. يمكن القول إن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في إعلان ARM كان نواة Cortex X1 الفائقة القوة والتي تردد أنها ستعمل على تعزيز المعالجات الرائدة في المستقبل.

ووفقا لمسرب بارز لطالما كان صادقًا في الماضي، فسوف يتم إستخدام نواة Cortex X1 في كل من معالجات Exynos و Snapdragon الرائدة القادمة، لذلك من الآمن أن نفترض بأن إحدى أولى الأجهزة التي ستصل إلى السوق مع نواة Cortex-X1 هي تشكيلة Galaxy S21 Series.

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سيستخدم كلا المعالجين نفس المعمارية 4 + 3+ 1. يمكننا بعد ذلك أن نتوقع أن تكون النواة الوحيدة القوية هي Cortex X1، وستكون النوى الثلاثة هي Cortex-A78، في حين من المرجح أن تكون النوى الأربعة الأخيرة هي Cortex-A55 ما لم تُعلن شركة ARM عن خليفة لنواتها الصغيرة ذات الكفاءة في إستهلاك الطاقة.

نواة Cortex X1 نفسها تعد بأداء أعلى بنسبة 30 في المئة مقارنة مع Cortex-A77 وبنسبة 23 في المئة مقارنة مع Cortex-A78. هذا هو السبب في أن هذه النواة ستبقى على الأرجح في مجموعة واحدة منفصلة نظرًا لحاجتها إلى الكثير من الطاقة.