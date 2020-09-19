الشاحن اللاسلكي لتشكيلة iPhone 12 Series يظهر في فيديو قصير

فاطمة أيت طالب - دبي - ترددت في الفترة الماضية شائعات مفادها أن شركة آبل ستقوم بإطلاق شاحن لاسلكي مغناطيسي مع سلسلة هواتف iPhone 12 Series الخاصة بها، والآن نحن هنا مع فيديو قصير يُقال بأنه لهذا الشاحن اللاسلكي أو على الأقل نموذجه الأولي.

يبدو الشاحن نحيفًا جدًا ويمتاز بشكل دائري وفتحة محدبة صغيرة في الجزء العلوي باللون الأبيض. قاعدة الشحن اللاسلكي بكاملها تبدو مغلفة بالمعدن بينما يتميز جانبها السفلي بهيكل يتألف من 9 دبابيس.

ووفقا للشائعات السابقة، فسوف تظهر سلسلة هواتف iPhone 12 Series لأول مرة مع هيكل مغناطيسي دائري خاص على ظهرها والذي سيعمل على سحب الهاتف إلى المكان المناسب على قاعدة الشحن اللاسلكي. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم أجهزة آبل الجديدة معيار الشحن اللاسلكي Qi مما يجعل قاعدة الشحن اللاسلكي هذه متوافقة مع معظم الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تدعم نفس بروتوكول الشحن اللاسلكي.