آبل تٌفعل ميزة ECG على Apple Watch في أربعة بلدان عربية مع تحديث WatchOS 7

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من أحدث الميزات التي جاءت بها الساعة الذكية Apple Watch Series 5 والإصدارات الأعلى هي ميزة التخطيط الكهربائي للقلب والمعروفة إختصارًا بإسم ECG. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة الميزة، فهي تتطلب موافقة الهيئات التنظيمية الطبية في البلدان التي تم إطلاقها فيها. ونتيجة لذلك، فميزة ECG غير مُفعلة على الساعة الذكية Apple Watch Series 5 في جميع أنحاء العالم، وإنما في بعض البلدان فقط.

الخبر السار لأولئك الذين يعيشون في كولومبيا والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة هو أنه تم تفعيل هذه الميزة في هذه البلدان مع تحديث WatchOS 7 الأخير. وبالتالي، هذا يعني أن ملاك Apple Watch Series 5 و Apple Watch Series 6 في هذه البلدان سيكون بمقدورهم الآن إستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG.

لا تزال هناك العديد من البلدان حول العالم حيث لم يتم تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG على الساعة الذكية Apple Watch Series 5 حتى الآن، ولكن كما قلنا، يتطلب هذا موافقة الهيئات التنظيمية المحلية، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الميزة متاحة على الصعيد العالمي. في هذه الأثناء، نشهد قدرًا كبيرًا من النجاح مع هذه الميزة، فقد رأينا العديد من التقارير التي تتحدث عن الكيفية التي ساهمت بها هذه الميزة في إنقاذ العديد من الأرواح.