تكنولوجيا: إعلان تشويقي من سامسونج لسلسلة هواتفها الجديدة Galaxy F

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري سامسونج إعلان تشويقي على موقعها الرسمي تشير فيه إلى خط إنتاجها الجديد الذي ينطلق بعنوان Galaxy F.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق خط إنتاج جديد في السوق الهندي خلال الفترة القادمة بعنوان Galaxy F، والذي يستهدف التركيز بشكل خاص على الكاميرة.

لم تكشف العملاق الكوري حتى الآن عن الكثير من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy F القادمة، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Galaxy F41 سيكون الإصدار الأول الذي يصل للأسواق من السلسلة الجديدة.

ولقد رصدت صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy F41 على موقع سامسونج الرسمي في الهند بنموذج رقم SM-F415F، حيث ظهر الرسم التخطيطي الخاص بالهاتف بنتوء في الشاشة للكاميرة الأمامية.

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أيضاً يظهر هاتف Galaxy F41 بمستشعر للبصمة من الجهة الخلفية، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر بزوايا عرض واسعة.

كما رصد هاتف Galaxy F41 في Geekbench بمعالج Exynos 9611 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Galaxy M31 الذي ينطلق للأسواق بعلامة تجارية جديدة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن السلسلة الجديدة والإصدار الأول منها خلال الفترة القادمة.

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