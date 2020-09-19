تكنولوجيا: Nvidia تطلق تطبيق Broadcast بآداء مميز في معالجة الصوتيات وحجب الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Nvidia مؤخراً تطبيق Broadcast الذي يأتي بعد إصدار الشركة التجريبي الأول RTX Voice الذي جاء بميزة دعم معالجة الصوتيات وحجب الضوضاء، حيث يأتي التطبيق الجديد بمميزات أكثر وآداء أفضل.
كانت Nvidia قد أطلقت تطبيق RTX Voice في إصدار تجريبي في بداية هذا العام، والذي جاء بهدف رئيسي لمعالجة الصوتيات، واليوم يأتي تطبيق جديد من الشركة بعنوان Broadcast، والذي يرتكز على اثنان من المميزات بتقنية الذكاء الإصطناعي، وهما الخلفية الافتراضية والإطار التلقائي.
وتؤكد Nvidia على أن ميزة إلغاء الضوضاء تأتي الآن أيضاً بدعم خفض إستهلاك الموارد لتحسين الآداء، كما يأتي تطبيق Broadcast بثلاثة أضعاف عدد ملفات تعريف الضوضاء لدعم آداء أعلى.
أيضاً من المقرر أن تدعم الخلفية الإفتراضية إزالة الخلفية التي يتم تسجيلها بكاميرة webcam وإستبدالها بالخلفيات الخاصة بالألعاب أو أي من الصور التي تم حفظها سابقاً على الذاكرة، كما سيتاح للمستخدم أيضاً تحويل الخلفية إلى الضبابية بتجربة تحاكي نمط تصوير Portrait.
كما تأتي ميزة Auto Frame لدعم متابعة حركة المستخدم بتقنية الذكاء الإصطناعي وإستخدام كاميرة webcam لتكبير أو تصغير صورة المستخدم وفقاً لمتابعة حركة المستخدم.
يذكر أن تطبيق Nvidia Broadcast سيتطلب كرت شاشة RTX 2060، أو 2070، أو 2080، أو 2080 Ti، أو إصدارات Super من كرت الشاشة، إلى جانب TITAN أو Quadro RTX وكرت الشاشة الجديد RTX 3080.
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