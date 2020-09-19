شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يحظر تنزيلات TikTok و WeChat بداية من غد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرًا جديدًا لمنع الأشخاص في الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير TikTok اعتبارًا من غدا الأحد 20 سبتمبر، وتم نشر الطلب الكامل من جانب وزارة التجارة: "أي معاملة من جانب أي شخص، أو فيما يتعلق بأي ممتلكات، خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، مع شركة ByteDance Ltd محظورة إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر".

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شاركت شركة ByteDance الصينية الأم لـ TikTok في محادثات مع شركات أمريكية مثل Microsoft و Oracle لإنشاء شركة جديدة TikTok Global، من شأنها تلبية مخاوف إدارة ترامب بشأن أمان بيانات المستخدم.

وكان فى وقت سابق من هذا الشهر، أطلق الرئيس ترامب مفاوضات بعد دعوته لإغلاق عمليات TikTok الأمريكية ما لم يتم بيعها لشركة أمريكية بحلول 15 سبتمبر.

انسحبت مايكروسوفت من الصفقة، تاركة Oracle و Walmart كمرشحين رئيسيين لامتلاك حصة في شركة TikTok الجديدة.

وقال مسئولون لرويترز، إن قاعدة وزارة التجارة التي تحظر تنزيلات الولايات المتحدة لـ TikTok والتطبيقات الأخرى المملوكة للصين مثل منصة الرسائل WeChat ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 20 سبتمبر.

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قالت TikTok في بيان: "لقد التزمنا بالفعل بمستويات غير مسبوقة من الشفافية والمساءلة الإضافية تتجاوز بكثير ما ترغب التطبيقات الأخرى في القيام به، بما في ذلك عمليات تدقيق الطرف الثالث، والتحقق من أمان الكود، وإشراف الحكومة الأمريكية على أمن البيانات الأمريكية.

وأضافت المنصة، "سنواصل تحدي الأمر التنفيذي، الذي تم سنه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ويهدد بحرمان الأمريكيين والشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من منصة مهمة لكل من الصوت وسبل العيش".

قالت رويترز إن حظر الإدارة سيمنع آبل وجوجل من تقديم أي من هذه التطبيقات المملوكة للصينيين في متاجر التطبيقات الخاصة بهم للمستخدمين الأمريكيين.

وسيظل يُسمح لشركات التكنولوجيا بتقديم TikTok للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، ولن يتم منع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من إجراء أعمال تجارية مع التطبيقات المملوكة للصين.