شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن إصدار أول نظارة ذكية له خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه فى حين أن هذا الحلم قد يبدو جذابًا بشكل خاص وسط القيود الحالية المتعلقة بفيروس كورونا، إلا أن مثل هذا المستقبل قد لا يزال بعيد المنال.

ولن تحتوى أجهزة النظارات الذكية على شاشة عرض متكاملة، لكنها قد تتميز بسعة تسجيل أو مساعد يتم تنشيطه صوتيًا، وأكد فيس بوك أن المنتج سيعمل من خلال الاقتران بهاتف.

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كما أشارت الشركة أيضًا إلى أنها تطور ميزات صوتية للواقع المعزز، والتي ستجعل الأصوات الصادرة من مكبرات الصوت أكثر واقعية، ويعمل باحثوها على تطوير التكنولوجيا لتسهيل القوى الخارقة الإدراكية التي تعمل تلقائيًا على ضبط ضوضاء الخلفية.

فيما تم الإعلان عن نافذة إطلاق النظارات الذكية من جانب زوكربيرج خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر Facebook Connect الافتراضي، وقال أندرو بوسورث، نائب رئيس Facebook Reality Labs في بيان، "نحن متحمسون لاستكشاف الأجهزة التي يمكن أن توفر للأشخاص طرقًا أفضل للتواصل مع الأشخاص الأقرب إليهم"، مضيفا "أن الأجهزة القابلة للارتداء لديها القدرة على القيام بذلك".

لكن ليس من الواضح فى الوقت الحالى بالضبط ما هى الميزات التى ستلعب بها النظارات الذكية الأولى للشركة، لكن على الرغم من أن النظارات لن تولد تراكبًا للواقع المعزز، فقد قال فيس بوك، أن المنتج جزء من غزوته الأكبر فى عالم الواقع المعزز AR.