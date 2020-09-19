شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تينسنت تعيد تسمية WeChat لـ WeCom للعمل قبل حظر ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent Holdings اسم تطبيق التعاون المكتبى WeChat Work الخاص بها إلى WeCom، ما يجعله بديلاً محتملاً لتطبيق المراسلة WeChat الخاص بها قبل الحظر الأمريكى المقرر غدا الأحد، وسجلت Tencent علامة WeCom التجارية فى 19 أغسطس، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

وقال مصدران من Tencent إن WeCom لا يقع ضمن نطاق الحظر المفروض على المعاملات المتعلقة بـ WeChat فى الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 سبتمبر، وهو أحد سلسلة الإجراءات الأمريكية التى تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا والتطبيقات الصينية التى تقول واشنطن إنها تشكل تهديدات للأمن القومي، فيما رفضت تينسنت التعليق.

ويعد WeChat هو تطبيق موبايل شامل يجمع بين المراسلة والوسائط الاجتماعية ووظائف الدفع والخدمات الأخرى، ويعد ما يسمى بالتطبيق الفائق ضروريًا للحياة اليومية فى الصين ويضم أكثر من مليار مستخدم.

وفى الولايات المتحدة، يُستخدم WeChat على نطاق واسع من قبل المغتربين الصينيين وغيرهم للتواصل مع الأصدقاء والزملاء فى الصين، ولديها ما معدله 19 مليون مستخدم نشط يوميًا فى الولايات المتحدة، وفقًا لشركة التحليلات Apptopia، وقد أظهر اختبار رويترز بعد تنزيل WeCom، يمكن للمستخدمين الآن ربط حساب WeChat الخاص بهم به وإضافة جهات اتصال WeChat الخاصة بهم.

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ويمكن لمستخدمى WeCom بعد ذلك إرسال رسائل وإنشاء مجموعات دردشة وحتى تلقى أموال افتراضية من أصدقاء WeChat دون الحاجة إلى جهات اتصال WeChat الخاصة بهم لتنزيل WeCom، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن Tencent قد روجت بنشاط لـ WeCom فى الولايات المتحدة، ووفقًا لـ Sensor Tower، لم يكن هناك ارتفاع فى تنزيل WeCom فى الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يصدر وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس لوائح بحلول غدا الأحد لتوضيح معاملات WeChat التى سيتم حظرها بموجب الأمر التنفيذى للرئيس دونالد ترامب، وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إن "روس" لم يخطط لاستهداف الأشخاص أو المجموعات الذين يقومون بتنزيل تطبيق WeChat أو استخدامه فقط لنقل معلومات شخصية أو تجارية.

وقد استخدم موظفو Tencent فى الولايات المتحدة تاريخياً WeChat Work للتواصل مع المقر الرئيسى للشركة فى Shenzhen، ولدى Tencent ما لا يقل عن 250 موظفًا فى الولايات المتحدة، وقد تسبب إعلان ترامب فى 6 أغسطس عن الحظر المفروض على المعاملات المتعلقة بـ WeChat فى زيادة تنزيلات WeChat والتطبيقات البديلة من قبل المقيمين فى الولايات المتحدة، فيما رفعت مجموعة من مستخدمى WeChat أيضًا دعوى قضائية لمنع الحظر.

وقد اكتسب تطبيق WeCom للجوّال شعبية فى الصين، حيث ارتفعت التنزيلات فى الجزء الأول من سبتمبر بنسبة 74٪ من حوالى 690 ألفًا خلال أول 16 يومًا من أغسطس، وكانت التنزيلات أعلى بنسبة 158٪ من نفس الفترة من العام الماضي، ولكن التطبيق لم يكتسب سوى القليل من الزخم فى الولايات المتحدة، وقد بلغ عدد التثبيتات الجديدة فى الولايات المتحدة حتى الآن فى سبتمبر حوالى 3000، دون تغيير عن نفس الفترة فى أغسطس وبارتفاع من 1000 خلال الجزء الأول من سبتمبر من العام الماضي.

وقالت نينا وى، رائدة الأعمال الصينية فى سياتل، إنها استخدمت موقع WeCom فى الغالب للتواصل مع جهات الاتصال التجارية فى الصين، لكنها لم تستخدمها كثيرًا مؤخرًا حيث انهار عدد من المشاريع وسط تدهور العلاقات الصينية الأمريكية، ولم تكن على دراية بأن WeCom كان حلاً محتملاً.