تكنولوجيا: الجيل القادم من معالجات Exynos و Snapdragon يرتكز على أنوية ARM X1 عالية الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط كلاً من سامسونج وكوالكوم لجلب أنوية ARM X1 عالية الآداء في الجيل القادم من معالجات Exynos و Snapdragon المميزة.

أعلنت ARM خلال شهر مايو الماضي عن أنوية Cortex-A78 التي تدعم وحدات المعالجة بأقوى آداء، مع تحسينات كبيرة في الكفاءة، ولقد أشارت ARM في إعلانها إلى أنوية جديدة فائقة القوة X1، تجلب تعزيز أكبر في الآداء للجيل الجديد من المعالجات.

ومن المقرر أن تستخدم أنوية ARM الفائقة الجديدة في الجيل الجديد من معالجات كوالكوم Snapdragon وسامسونج Exynos، حيث من المقرر أن تظهر هذه المعالجات في سلسلة Galaxy S21.

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أيضاً من المقرر أن يتميز الجيل الجديد من معالجات Snapdragon وExynos بنفس تكوين الأنوية، على أن تضم المعالجات 1 من أنوية X1 فائقة القوة، وثلاثة من أنوية Cortex-A78، كما تشير التوقعات إلى 4 من أنوية Cortex-A55 التي تدعم الكفاءة، أو قد تكشف ARM عن أنوية جديدة لكفاءة الآداء.

ومن المقرر أن تأتي أنوية X1 بآداء أفضل بنسبة 30% من أنوية Cortex-A77 و بنسبة 23% مقارنة بأنوية A78، حيث تستخدم الأنوية فائقة القوة بشكل مستقل نظراً لإرتفاع إستهلاك الطاقة في هذه الأنوية.

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