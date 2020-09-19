تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات شاحن سامسونج اللاسلكي الثلاثي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض موقع سامسونج الرسمي في ألمانيا وكوريا تفاصيل جديدة حول شاحن سامسونج اللاسلكي الثلاثي الذي أعلن عنه في وقت سابق هذا الشهر.

كانت شركة سامسونح قد كشفت النقاب عن شاحنها اللاسلكي الثلاثي خلال حدث الشركة الذي عقد في بداية هذا الشهر لإطلاق جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي وساعة Galaxy Fit2 الذكية، كما كشفت سامسونج خلال الحدث عن شاحن لاسلكي جديد بقدرة على شحن ثلاثة من الأجهزة في نفس الوقت.

جاء شاحن سامسونج اللاسلكي الثلاثي بتصميم يحاكي AirPower، حيث يمكن للشاحن أن يدعم شحن الهاتف، الساعة الذكية، إلى جانب السماعات اللاسلكية في نفس الوقت، إلا أن سامسونج لم تقدم تفاصيل كاملة حول مواصفات الشاحن في إعلانها الرسمي.

ولقد كشف موقع سامسونج الرسمي عن تفاصيل جديدة حول مواصفات الشاحن، حيث يتضمن الشاحن عدد 6 من الملفات التي يمكن أن تدعم شحن الهاتف الذكية بقدرة 9W.

أيضاً يدعم الشاحن الأجهزة المميزة بمعايير شحن Qi بقدرة 5W، وقدرة 7.5W لمنتجات ابل، كما يتميز الشاحن اللاسلكي الثلاثي بمؤشر LED لإظهار حالة الشحن.

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ويتمز شاحن سامسونج اللاسلكي الثلاثي بقياسات 240 في 86 في 15.5مم، كما يتميز بوزن 320جرام، أيضاً تقدم سامسونج الشاحن باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض.

ومن المقرر أن يدعم الشاحن اللاسلكي شحن إصدارات سامسونج من سلسلة هواتف S، و Note، وFold إلى جانب سلسلة Z، بدءاً من هاتف Galaxy S6 وصولاً إلى هاتف سامسونج Galaxy Z Fold2.

أيضاً من المقرر أن يدعم الشاحن سماعات سامسونج Galaxy Buds Plus، وGalaxy Buds Live، وشحن ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch، كما تؤكد قائمة المواصفات على إمكانية شحن الهواتف الذكية مع حافظة بسماكة 3مم، إلا أن قائمة المواصفات لم توضح موعد محدد لبدء بيع الشاحن اللاسلكي الثلاثي حتى الآن.

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