هكذا قد تبدو سماعات الرأس AirPods Studio القادمة من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فيبدو أن شركة آبل تعمل على سماعات للرأس تُدعى AirPods Studio. الآن بفضل صورة ومقطع فيديو تم تسريبهما ورفعهما على شبكة تويتر من قبل @choco_bit، فقد أصبحت لدينا على ما يبدو فكرة عما يمكن أن تبدو عليه هذه السماعات.

في الغالب، تميل سماعات الرأس إلى إستخدام أغطية أذن دائرية أو بيضاوية الشحن. ومع ذلك، إذا كانت الصورة والفيديو دقيقين، فقد تختار آبل تزويد سماعات AirPods Studio بأغطية أذن مستطيلة الشكل. هذا بالتأكيد ليس مألوفًا، على الرغم من أنه تم إستخدامه في الماضي في سماعات مثل Bowers & Wilkins P5.

بغض النظر عن أغطية الأذن، تبدو سماعات الرأس طبيعية جدًا حيث تتميز بحزام مبطن للرأس يستخدم وفقًا لـ @choco_bit نفس النسيج المستخدم في مكبر الصوت Apple HomePod. يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيوفر سماعات رأس مريحة أم لا.

ومع ذلك، يُمكن أن تكون سماعات الرأس هذه أول سماعات رأس تصنعها شركة آبل، فهذه الأخيرة إكتفت بإطلاق سماعات الأذن في الفترة الماضية، في حين واصلت إطلاق سماعات الرأس تحت علامتها التجارية الأخرى Beats. لا توجد أي معلومات عن موعد إطلاقها حتى الآن، ولكن هناك فرصة أن نسمع المزيد عنها في حدث الكشف عن هواتف iPhone 12 Series الذي من المرجح أن تعقده شركة آبل في شهر أكتوبر المقبل. وحتى ذلك الحين، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.